Presidente electo de Chile nombra futuro gabinete; Jorge Quiroz dirigirá Hacienda

SANTIAGO, 20 ene (Reuters) - El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, anunció el martes el gabinete de ministros que lo acompañará en el gobierno que iniciará el 11 de marzo, incluyendo a Jorge Quiroz al frente de las finanzas públicas. Kast había adelantado a empresarios el nombramiento de Quiroz, quien posee un doctorado en la universidad estadounidense de Duke y fue el principal asesor de su programa económico.

Quiroz ha expresado que la economía local enfrenta una "decadencia" de la que puede recuperarse abordando temas como la seguridad, la desregulación, la rebaja del impuesto corporativo y realizando un ajuste fiscal, este último tema muy criticado durante la campaña presidencial.

"Vamos a recuperar y reconstruir Chile", dijo Kast en un discurso tras anunciar su gabinete.

Adicionalmente, el próximo gobernante designó a Daniel Mas frente al despacho de fomento económico y de Minería del mayor productor mundial de cobre y segundo mayor de litio.

El futuro ministro Mas se desempeñaba hasta ahora en la vicepresidencia de la Corporación de la Producción y el Comercio (CPC), la cúpula empresarial del país.

Kast además nombró como ministro de Relaciones Exteriores a Francisco Pérez-Mackenna, quien dirigió por casi tres décadas la matriz de negocios de la multimillonaria familia Luksic.

Por otra parte, Trinidad Steinert, quien se desempeñaba como fiscal jefe de una región del norte del país, llegará a Seguridad Pública, una cartera clave considerando que el combate a la criminalidad fue la mayor promesa de campaña del futuro mandatario. (Reporte de Fabián Cambero)