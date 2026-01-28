Presidente electo de Chile reprograma para el viernes cita con Bukele en El Salvador

El mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, anunció que se reunirá con el presidente Nayib Bukele este viernes en El Salvador, tras verse obligado a reprogramar la visita que tenía prevista para inicios de esta semana.

Kast no pudo viajar de República Dominicana a El Salvador por cuenta del mal clima. El lunes tenía planeado el encuentro con Bukele y visitar la megacárcel para pandilleros que ordenó construir el gobernante salvadoreño.

"Hemos podido reagendar todo lo que debíamos hacer", dijo el futuro presidente a los periodistas en el aeropuerto de Bogotá.

Kast inició el fin de semana una gira por República Dominicana, El Salvador y Panamá, previo a su posesión el 11 de marzo.

Según ha anticipado, su gobierno será de mano dura contra el crimen y la migración irregular.

Kast adelantó que el viernes cumplirá su agenda en El Salvador.

Ese día "tendremos una serie de actividades: el saludo protocolar al presidente de la República" y "acompañarlo en alguna actividad con los encargados en temas de inversiones, encargados en temas de seguridad", comentó Kast.

También -añadió- "estamos confirmando la posibilidad de ir a la cárcel de alta seguridad Cecot".

En abril de 2024, Kast conoció el Cecot, la megacárcel que es objeto de críticas por parte de oenegés, a raíz de violaciones de derechos humanos.

Kast viaja acompañado de la futura ministra de Seguridad de Chile, Trinidad Steinert.

El sábado inició su gira con un encuentro con el presidente dominicano Luis Abinader.

Este martes viajó a Panamá para participar en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) que se realizará de miércoles a jueves.