Presidente electo de colombia, gustavo petro, inicia empalme con duque, logra apoyos políticos

BOGOTÁ, 23 jun (Reuters) - El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, comenzó el jueves el proceso de empalme con el saliente mandatario Iván Duque, mientras alcanzó un principio de acuerdo con el Partido Liberal para consolidar una mayoría en el Congreso que le permita impulsar sus reformas económicas y sociales.

Petro, un economista de 62 años que prometió en campaña ambiciosos cambios para combatir la pobreza, la desigualdad y la exclusión, se convirtió el domingo en el primer presidente de izquierda al vencer en la segunda vuelta al excéntrico empresario Rodolfo Hernández.

El mandatario electo se reunió en la sede de la Presidencia con Duque, después de que recibió del Consejo Nacional Electoral la credencial que valida su elección como presidente.

Los dos políticos no dieron declaraciones después de la reunión, que duró aproximadamente una hora y 20 minutos.

"Nos reunimos #AEstaHora en la Casa de Nariño, con @petrogustavo, un encuentro en el que conversamos sobre el inicio del proceso de empalme que realizaremos de manera armónica, institucional y transparente", escribió Duque en su cuenta de Twitter, durante el encuentro.

Mientras, el Partido Liberal, una de las fuerzas más importantes que alcanzó 14 curules en el Senado y 32 en la Cámara de Representantes en los comicios legislativos de marzo, anunció su intención de conformar con el izquierdista Pacto Histórico de Petro y los verdes una coalición que le permita al presidente electo poner en marcha su plan de Gobierno.

"No es nuestra intención dificultar el trámite de la agenda legislativa gubernamental. No seremos un partido de oposición", dijo el miércoles el expresidente y jefe del Partido Liberal, César Gaviria, en una declaración.

El Pacto Histórico obtuvo en las elecciones legislativas 20 asientos en el Senado y 27 en la Cámara de Representantes, mientras que la Alianza Verde logró 13 en el Senado y 17 en la cámara baja, por lo que el eventual apoyo de los liberales le permitiría a Petro alcanzar una mayoría en el Congreso.

A los liberales se sumarían otras fuerzas políticas minoritarias como los 10 congresistas de Comunes, el partido que surgió del acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC, algunos de los 16 congresistas que representan a las víctimas, así como indígenas y afrodescendientes.

En tanto, el rival de Petro en las elecciones, Rodolfo Hernández, anunció que asumirá la curul de Senador a la que tiene derecho por haber quedado de segundo en los comicios, puesto desde donde tendrá una postura independiente.

"He decidido reconocer a Gustavo Petro como legítimo ganador y asumir una posición de independencia a su gobierno, lo que me permitirá apoyar las iniciativas que considere buenas para el país y cuestionar las que no", dijo en un comunicado el político, que obtuvo 10,58 millones de votos. (Reporte de Luis Jaime Acosta y Nelson Bocanegra.)