Presidente electo de extrema derecha promete "restablecer el respeto a la ley" en Chile

El presidente electo de Chile, el representante de la extrema derecha José Antonio Kast, prometió "restablecer el respeto a la ley" en el discurso ante sus partidarios, tras ganar este domingo el balotaje frente a la izquierdista Jeannette Jara.

Kast, un abogado ultraconservador de 59 años, se impuso con un 58% frente a la comunista moderada Jeannette Jara, que representaba a una coalición de izquierdas y consiguió el 42%, tras el conteo del 86% de los votos por parte del Servicio Electoral (Servel).

"Vamos a restablecer la ley. Vamos a establecer el respeto a la ley en todas las regiones, sin excepciones y sin privilegios", dijo Kast, ante miles de partidarios que lo ovacionaron fuera de la sede del Partido Republicano, en el este de Santiago.