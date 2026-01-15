Presidente encargada de Venezuela propone reforma de la ley de hidrocarburos

LA NACION

Presidente encargada de Venezuela propone reforma de la ley de hidrocarburosJUAN BARRETO - AFP

15 ene (Reuters) - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el jueves que su país propone una reforma de la ley de hidrocarburos y solicitó a la Asamblea Nacional aprobar el nuevo marco legal, en un contexto en el que los inversionistas estadounidenses presionan para facilitar el acceso a la industria de la nación miembro de la OPEP.

Rodríguez afirmó que las reformas "permitirían que los flujos de inversión se incorporen a nuevos yacimientos, yacimientos donde nunca se ha invertido y donde no existe infraestructura".

La presidenta encargada anunció la creación de dos fondos, uno de protección social y otro de infraestructura con ingresos petroleros.

