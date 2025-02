Presidente finlandés insta a Europa a fortalecer posición de Ucrania en negociaciones con Rusia

MÚNICH, Alemania (AP) — El presidente de Finlandia instó el domingo a rearmar a Ucrania y ejercer “máxima presión sobre Rusia” a través de sanciones y congelación de activos en la antesala de posibles negociaciones que busca Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Los comentarios de Alexander Stubb se produjeron en un momento en que Francia se prepara para albergar una reunión para ayudar a consolidar la respuesta de Europa a la diplomacia asertiva estadounidense.

En el último día de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Stubb y otros gobernantes europeos intentaban concretar cómo puede la Unión Europea pasar de las palabras a la acción y mantenerse relevante al tiempo que Washington presiona para detener los combates. Expuso tres fases: “prenegociación”, alto el fuego y negociación de paz a largo plazo.

“La primera fase es la prenegociación, y este es un momento en que necesitamos rearmar a Ucrania y ejercer máxima presión sobre Rusia, lo que significa sanciones, lo que significa activos congelados, para que Ucrania comience estas negociaciones desde una posición de fuerza”, dijo.

Había señales tempranas de esfuerzos para una reacción rápida por parte de los líderes de la UE.

El presidente francés Emmanuel Macron convocará a los principales países europeos en París el lunes para una “reunión de trabajo” de emergencia para discutir los próximos pasos para Ucrania tras los anuncios de Estados Unidos la semana pasada, dijo el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, el domingo.

Hablando con la emisora pública France-Info, Barrot subrayó una creciente cohesión entre los aliados europeos y dijo: “Un viento de unidad sopla sobre Europa, como quizás no lo hemos sentido desde el período de COVID”.

Los reportes de noticias indicaron que los primeros ministros Keir Starmer del Reino Unido, Mette Frederiksen de Dinamarca y Donald Tusk de Polonia estaban entre los que asistirán a las conversaciones en París.

El impulso diplomático de Trump marca el ritmo

La presión diplomática del presidente estadounidense Donald Trump para encontrar una salida rápida a la guerra total de Rusia en Ucrania, que comenzó hace casi tres años el 24 de febrero de 2022, ha generado preocupación e incertidumbre en Múnich.

Tras una llamada telefónica con el presidente ruso Vladímir Putin la semana pasada, Trump dijo que él y Putin probablemente se reunirán pronto para negociar un acuerdo de paz sobre Ucrania. Más tarde, Trump aseguró al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy que también tendrá un lugar en la mesa. Sin embargo, funcionarios estadounidenses han indicado que las naciones europeas no estarán involucradas.

“No subestimen a Trump como negociador. Creo genuinamente que Putin está desconcertado y temeroso de lo que podría venir de allí”, afirmó Stubb. “En este momento, la pelota está en nuestra cancha aquí en Europa. Necesitamos convencer a los estadounidenses de dónde está el valor añadido, y luego volver a la mesa”.

“Creo que en Europa necesitamos hablar menos y hacer más”, agregó más tarde. El presidente Edgars Rinkēvičs de Letonia, que al igual que Finlandia limita con Rusia, coincidió en que “si somos fuertes, si tenemos algo que ofrecer... entonces seremos interesantes para Estados Unidos. Si sólo seguimos teniendo esas agradables conferencias, hablando y quejándonos, entonces muy pronto no seremos interesantes para nuestras propias poblaciones”.

También señaló “un punto que probablemente pasó desapercibido el viernes” en Múnich, que fue el “importante anuncio” de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de que propondrá una exención temporal de las normas presupuestarias de la UE en situaciones de crisis —esta vez para permitir un aumento del gasto en defensa.

“Puedo anunciar que propondré activar la ‘cláusula de escape’ para inversiones en defensa”, dijo. “Esto permitirá a los Estados miembros aumentar sustancialmente su gasto en defensa. Por supuesto, tendremos que hacer esto de manera controlada y condicional”.

Mucho más en Múnich: aranceles y comercio también

La conferencia de tres días en Múnich era un núcleo de diplomacia cruzada sobre temas de política, economía, defensa y seguridad, con altos enviados presentes de lugares tan diversos como Siria, Arabia Saudí, Japón y Corea del Sur, así como muchos mandatarios europeos.

Zelenskyy pidió el sábado la creación de unas “fuerzas armadas de Europa” para hacer frente mejor a una Rusia expansionista que también podría amenazar a la Unión Europea de 27 naciones.

En una entrevista con la cadena de televisión estadounidense NBC que se emitió el domingo, Zelenskyy intensificó sus advertencias y dijo que Ucrania había compartido inteligencia con socios indicando que Putin estaba “preparando entrenar a 150.000 personas principalmente en el territorio de Bielorrusia”. También dijo que Europa tiene menos brigadas que Rusia.

“El riesgo de que Rusia ocupe Europa es del 100%”, dijo en comentarios al programa “Meet the Press” grabados el viernes.

El sábado, Zelenskyy dijo a The Associated Press que había ordenado a sus ministros que no firmaran un acuerdo propuesto para dar a Estados Unidos acceso a los minerales de tierras raras de Ucrania porque el documento estaba demasiado centrado en los intereses estadounidenses.

La propuesta era una parte clave de sus conversaciones con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, al margen del evento de Múnich, según un funcionario ucraniano actual y uno anterior que estaban familiarizados con las conversaciones. La decisión de Zelenskyy de no firmar un acuerdo, al menos por ahora, fue descrita como “miopía” por un alto funcionario de la Casa Blanca.

También el sábado, el ministro japonés de Relaciones Exteriores, Takeshi Iwaya, dijo a los periodistas en Múnich que había solicitado al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que excluyera a Japón de los aranceles sobre el acero y el aluminio, así como de las medidas arancelarias recíprocas.

Iwaya, quien tuvo una breve charla con el principal diplomático estadounidense al margen de la conferencia, dijo que también “planteó el tema” de los aranceles sobre automóviles, aunque no dio más detalles. Si se imponen, el impacto de los aranceles sobre automóviles en la industria automotriz japonesa será enorme, según los expertos.

