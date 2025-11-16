Presidente finlandés insta a mantener la calma y dice que no habrá alto el fuego pronto en Ucrania

HALVALA, Finlandia (AP) — Es improbable que haya un alto el fuego en Ucrania antes de la primavera, y los aliados europeos deben seguir apoyándola a pesar de un escándalo de corrupción que ha envuelto a Kiev, dijo el presidente finlandés Alexander Stubb a The Associated Press.

Mientras tanto, Europa necesitará "sisu" —una palabra finlandesa que significa aguante, resistencia y determinación— para seguir adelante en los meses de invierno, advirtió, ya que Rusia continúa sus ataques híbridos y guerra de información a través del continente.

Stubb también requiere esa cualidad, al ser uno de los interlocutores europeos clave entre el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelenskyy. En su papel de líder de uno de los países más pequeños de Europa, pero que comparte una frontera de 1.340 kilómetros (830 millas) con Rusia, Stubb es muy consciente de lo que está en juego.

En la década de 1940, después de dos guerras con Rusia, Finlandia perdió aproximadamente 10% de su territorio a manos de Moscú y acordó volverse militarmente neutral, una postura que sólo se revirtió después de que el Kremlin ordenó invadir Ucrania, ante lo cual los finlandeses ingresaron a la OTAN. Stubb aprovecha su buena relación con Trump —los dos hombres han jugado golf juntos y hablan con regularidad— para defender la postura a favor de Kiev.

"Le puedo explicar al presidente Trump por lo que Finlandia pasó, o cómo veo la situación en el campo de batalla, o cómo lidiar con (el presidente ruso Vladímir) Putin. Y luego, sabes, si acepta una de cada 10 ideas, eso es bueno", expresó.

Stubb habló con la AP el sábado en una base militar al norte de la capital Helsinki, donde observó a voluntarios finlandeses participar en entrenamiento de defensa. Vestido con una chaqueta que tenía la palabra "sisu" estampada en la espalda, vio cómo los voluntarios practicaban la evacuación de soldados heridos desde una zona de conflicto en medio de temperaturas heladas.

Stubb le dijo a la agencia noticiosa que Zelenskyy debe lidiar rápidamente con las acusaciones de sobornos y malversación, pues el escándalo es favorable a Rusia, según señaló. No obstante, instó a los líderes europeos a considerar aumentar el apoyo financiero y militar para Kiev, que también enfrenta avances graduales rusos en el campo de batalla.

"No soy muy optimista con respecto a lograr un alto el fuego o el inicio de negociaciones de paz, al menos este año", manifestó Stubb, y añadió que sería bueno "tener algo en marcha" para marzo.

Las tres grandes cuestiones en el camino hacia un alto el fuego son que haya garantías de seguridad para Ucrania, la reconstrucción de su economía y llegar a algún tipo de entendimiento sobre las reclamaciones territoriales, expresó.

Para traer paz a Ucrania, señaló Stubb, Trump y los gobernantes europeos necesitan incrementar al máximo la presión sobre Rusia y Putin para lograr modificar el pensamiento estratégico de él. "En esencia, (Putin) quiere negar la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania", objetivos que no han cambiado desde que la guerra comenzó hace casi cuatro años, apuntó el mandatario finlandés.

Para lograr esto, Stubb sugirió valerse de ciertas herramientas, tales como los cientos de miles de millones de dólares en activos rusos congelados en Europa, con el fin de que sirvan de garantía para financiar a Ucrania, y también incrementar la presión militar sobre Moscú.

Stubb elogió a Trump por sancionar a las compañías energéticas rusas Lukoil y Rosneft en octubre, diciendo que hizo "un excelente trabajo", pero argumentó que se debe hacer más para darle a Ucrania la capacidad de golpear la "industria militar o de defensa" de Rusia.

El mes pasado, Trump rechazó una solicitud ucraniana de misiles Tomahawk de largo alcance, que teóricamente le permitirían a Ucrania atacar el interior de Rusia, aunque actualmente Kiev no tiene lanzadores ni plataformas desde las cuales dispararlos.

El gobierno ucraniano todavía está negociando con Estados Unidos para obtener más potencia de fuego, indicó Stubb.

Los cambios de posición de Trump sobre Ucrania

A mediados de octubre, la Casa Blanca anunció que Trump se reuniría con Putin en Budapest, pero menos de una semana después canceló abruptamente la reunión.

Esa decisión se tomó después de una llamada entre el secretario de Estado Marco Rubio y el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguei Lavrov, en la que Rubio probablemente se dio cuenta de que "los rusos no se han movido ni una pulgada", indicó Stubb, y "no tenía sentido llevar al presidente Trump a una situación en la que no obtendría un acuerdo ni nada".

La cancelación fue "otro ejemplo de un error estratégico por parte de los rusos. Tuvieron una oportunidad y la desperdiciaron", observó el mandatario finlandés.

Trump ha oscilado entre intentar un acercamiento con Putin y aplicar presión sobre él, y ha hecho lo mismo con Zelenskyy. Stubb hizo notar que él hace frente a cualquier cambio siendo "bastante paciente" y viviendo "con realismo".

"No puedes hacerte ilusiones sobre cosas que te gustaría ver suceder", señaló. “Personalmente he intentado centrarme en cosas como: necesitamos garantías de seguridad para Ucrania. ¿Cómo construirlas? Necesitamos un alto el fuego. ¿Cómo podemos lograr eso?”.

“Ha sido un poco agotador. Supongo que también necesitas 'sisu' en este tipo de negociaciones”, reconoció.

Pero, dijo, el trabajo está dando frutos, y las opciones militares para garantizar la seguridad de Ucrania una vez que se alcance un alto el fuego o una negociación de paz ahora son “claras”. Varios países han comprometido recursos, aunque se negó a dar más detalles, alegando que se trata de planificación militar confidencial.

A pesar de algunos de los errores de Ucrania, Stubb no escatima elogios para Zelenskyy. "Admiro muchas de las cosas que está haciendo, porque encabezar un país en guerra... es una experiencia existencial... en esa situación aprendes mucho de otros seres humanos", expresó.

Trump le presta atención a Stubb

En lo que respecta a tratar con Trump, Stubb está en una mejor posición que muchos gobernantes europeos. En su juventud estudió en Estados Unidos con una beca de golf, y en marzo los dos pasaron unas siete horas jugando una ronda en Mar-a-Lago, el complejo turístico de Trump en Florida.

El golf le abrió muchas puertas y le ayudó a crear un vínculo con el presidente de Estados Unidos, según planteó. Mientras que Trump y Zelenskyy tienen una relación notoriamente tempestuosa, Stubb dijo que él y otros gobernantes europeos pueden ayudar a actuar como un puente entre ellos.

"Interpretamos al presidente Trump para el presidente Zelenskyy y viceversa", señaló.

Pero cuando se trata de Putin, sólo una persona debería negociar directa y públicamente con él, y ese es Trump, indicó Stubb, dejando entrever que es poco probable que la Unión Europea abra un canal de comunicación directo con el mandatario ruso en el corto plazo.

Ataques rusos en Europa

Al mismo tiempo que Trump encabeza las negociaciones con Putin, varios países europeos han enfrentado incursiones de drones rusos —sospechosos o confirmados—, al igual que aviones de combate y una supuesta campaña de sabotaje ruso generalizada.

Rusia no sólo está llevando a cabo una guerra cinética en Ucrania, sino también una guerra híbrida en Europa, le dijo Stubb a la AP.

"La línea entre la guerra y la paz se ha desdibujado", apuntó el mandatario finlandés.

El Kremlin, indicó, está tratando de desestabilizar Europa y "causar caos y pánico", con ataques que incluyen incendios provocados, vandalismo y propaganda.

La forma de lidiar con esas amenazas es "ser finlandés", expresó Stubb. "En otras palabras, mantener la calma, la serenidad y tener un poco de ese 'sisu'".

