PARÍS, 26 feb (Reuters) - El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo el lunes que no existía un consenso sobre el envío de soldados a Ucrania, pero que no se podía descartar esa posibilidad.

"No hay consenso en este momento... para enviar soldados sobre el terreno", dijo Macron tras recibir a una veintena de países aliados de Ucrania. "No hay que descartar ninguna opción. Haremos todo lo que debamos para que Rusia no gane", añadió. (Reporte de Michel Rose y John Irish; Editado en español por Aida Peláez-Fernández)