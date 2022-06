Presidente francés macron defiende la elección de un académico negro como ministro de educación

MARSELLA, Francia, 2 jun (Reuters) - El presidente Emmanuel Macron defendió el jueves la elección de Pap Ndiaye como su ministro de Educación, un académico negro cuya designación reavivó un debate sobre la relación de Francia con la raza y la herencia colonial de un país que aprecia su tradición universalista.

Ndiaye, especialista en historia afroamericana y derechos de las minorías y recién llegado a la política, ha instado a Francia a lo largo de los años a enfrentarse a su pasado colonial y ha dicho que el país ha negado la violencia policial y la discriminación.

Esto bastó para que su nombramiento el mes pasado hiciera saltar las alarmas de parte de la derecha, que rechaza el enfoque en la injusticia social como un "wokismo" importado de Estados Unidos que considera exagerado.

El diccionario Merriam-Webster define el término "woke" (despierto) como el hecho de ser consciente y estar activamente atento a las cuestiones de justicia racial y social, pero señala que también ha sido utilizado por algunos como un peyorativo para cualquiera que parezca políticamente de izquierdas.

Los críticos franceses dicen que esas actitudes no tienen cabida en un país que se considera ciego a los colores.

La ultraderechista Marine Le Pen calificó el nombramiento de Ndiaye de "elección aterradora".

"Mezcla la historia de Estados Unidos (...) con la historia de Francia", dijo a CNews Eric Zemmour, también candidato de extrema derecha en las elecciones presidenciales del mes pasado. "Importa por la tendencia del 'wokeismo', que viene de Estados Unidos (...) y quiere deconstruir la historia francesa".

Ndiaye, hijo de padre senegalés y madre francesa, ha estudiado y trabajado en Estados Unidos, y es la segunda persona negra que dirige un ministerio clave en Francia.

Macron se desentendió de las críticas mientras visitaba con Ndiaye una escuela en el puerto sureño de Marsella el jueves.

"Cuando elegí nombrar al señor Pap Ndiaye, elegí nombrar a un hombre que, a través de su vida, su carrera, muestra lo que creo que debe ser el (producto de las escuelas) de la república", dijo a los periodistas.

"Lo demostró a través de sus estudios, su carrera académica, su preocupación por la igualdad de oportunidades", dijo Macron, añadiendo que era clave "construir la unidad respetando la diversidad".

El periódico Le Monde dijo en un editorial esta semana que algunas de las reacciones a la nominación de Ndiaye mostraban que Francia todavía tenía que luchar contra el racismo.

"Que el nombramiento de un negro para un alto cargo ministerial haya suscitado tanta polémica demuestra que, más allá de la utilización política que el propio presidente de la República ha hecho de ello, a Francia le queda mucho camino por recorrer antes de ser verdaderamente 'ciega al color de la piel' como pretende ser", señaló.

"El Señor Ndiaye, en cambio, defiende posiciones a la vez universalistas y sensibles a las cuestiones de desigualdad y discriminación, y mucho más cercanas a la realidad de las aulas", escribió Le Monde.

Ndiaye se ha mantenido al margen de la polémica. Pero cuando fue nombrado, dijo: "Puedo ser un símbolo de la meritocracia, pero quizás también de la diversidad. No me enorgullezco de ello, sino del sentido del deber y de las responsabilidades que ahora me corresponden". (Reportaje de Lea Guedj; redacción de Ingrid Melander Editado en español por Juana Casas)