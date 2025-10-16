Presidente Guatemala acepta renuncia ministro Gobernación tras fuga de 20 pandilleros de prisión

(Añade detalles)

CIUDAD DE GUATEMALA, 15 oct (Reuters) - El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó el miércoles que aceptó la renuncia de su ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, así como dos viceministros de ese despacho, por la fuga de 20 pandilleros de una cárcel de máxima seguridad ocurrida en agosto.

Jiménez dimitió junto con su viceministra de Antinarcóticos y Seguridad Fronteriza, Claudia Palencia, y el viceministro de Seguridad, José Portillo, dijo Arévalo.

Los 20 presos, presuntamente miembros de la mara Barrio 18, salieron de la cárcel vestidos de policías y habrían contado con ayuda para escapar, de acuerdo a autoridades.

La fuga de los reos de la prisión, a unos 20 kilómetros de Ciudad de Guatemala, se dio a conocer apenas el domingo pasado.

De los 20 reos, que purgaban penas por delitos como homicidio, violación, extorsión y trata de personas, solo uno ha sido capturado.

