Presidente interino de Siria afirma que proteger a los drusos es su "prioridad"

DAMASCO/CAIRO, 17 jul (Reuters) -

El presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharaa, afirmó el jueves que proteger a los ciudadanos drusos y sus derechos es "nuestra prioridad", mientras Israel prometía destruir a las fuerzas gubernamentales sirias que atacaban a los drusos en el sur de Siria.

En su primer discurso televisado tras los potentes el miércoles, Sharaa se dirigió a los ciudadanos drusos afirmando que "rechazamos cualquier intento de a manos de una parte externa".

"No somos de los que temen la guerra. Nos hemos pasado la vida afrontando desafíos y defendiendo a nuestro pueblo, pero hemos antepuesto los intereses de los sirios al caos y la destrucción", afirmó.

Añadió que el pueblo sirio no teme la guerra y está dispuesto a luchar si su dignidad se ve amenazada. Los ataques aéreos de Israel volaron parte del Ministerio de Defensa sirio y llegaron cerca del palacio presidencial, mientras prometía destruir a las fuerzas gubernamentales que atacaban a los drusos en el sur de Siria y exigía su retirada.

Los ataques supusieron una importante escalada israelí contra el gobierno islamista de Sharaa. Ocurrieron a pesar del estrechamiento de sus lazos con Estados Unidos y de la evolución de los contactos en materia de seguridad de su Gobierno con Israel.

Israel, que califica a los nuevos gobernantes sirios de yihadistas poco disimulados, ha afirmado que no les permitirá desplazar soldados al sur de Siria y ha prometido proteger a la comunidad drusa de la zona frente a los ataques, alentado por los llamamientos de la propia minoría drusa de Israel.

Estados Unidos dijo que los combates se detendrían pronto.

"Nos hemos comprometido con todas las partes implicadas en los enfrentamientos en Siria. Hemos acordado medidas específicas que pondrán fin esta noche a esta preocupante y horrible situación", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en las redes sociales.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá el jueves para abordar el conflicto, dijeron diplomáticos.

"El Consejo debe condenar los bárbaros crímenes cometidos contra civiles inocentes en suelo sirio", dijo el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon. "Israel seguirá actuando con determinación contra cualquier amenaza terrorista en sus fronteras, en cualquier lugar y en cualquier momento".

AVIONES DE GUERRA SOBRE DAMASCO

La Red Siria de Derechos Humanos dijo que 169 personas habían muerto por violencia esta semana. Fuentes de seguridad elevaron la cifra a 300.

Reuters no pudo verificar de forma independiente las cifras.

Reporteros de Reuters oyeron aviones de guerra descender en picado sobre la capital, Damasco, y desencadenar una serie de ataques masivos el miércoles por la tarde. Columnas de humo se elevaban desde la zona cercana al Ministerio de Defensa. Una parte del edificio quedó destruida y el suelo lleno de escombros.

Un oficial militar israelí dijo que la entrada a la sede militar en Damasco fue atacada, junto con un objetivo militar cerca del palacio presidencial. El oficial dijo que el ejército sirio no estaba actuando para impedir los ataques contra los drusos y que eran parte del problema.

"No permitiremos que el sur de Siria se convierta en un bastión del terror", dijo Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor israelí. Sharaa se enfrenta al reto de recomponer Siria ante el profundo recelo de los grupos que temen el dominio islamista. En marzo, los asesinatos en masa de miembros de la minoría alauita exacerbaron la desconfianza.

Los drusos, seguidores de una religión que es una rama del Islam, están repartidos entre Siria, Líbano e Israel.

Tras los llamamientos de Israel para ayudar a los drusos de Siria, varios drusos israelíes atravesaron la valla fronteriza el miércoles, uniéndose a los drusos del lado sirio, según un testigo de Reuters.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que el ejército israelí estaba trabajando para salvar a los drusos e instó a los ciudadanos drusos israelíes a no cruzar la frontera. El ejército israelí dijo que estaba trabajando para devolver sanos y salvos a los civiles que habían cruzado.

El druso israelí Faez Shkeir dijo sentirse impotente al ver la violencia en Siria.

"Mi familia está en Siria: mi esposa está en Siria, mis tíos son de Siria, y mi familia está en Siria, en Sweida, no me gusta ver cómo los matan. Los echaron de sus casas, robaron y quemaron sus casas, pero no puedo hacer nada", dijo. (Información de Muhammad Al Gebaly en El Cairo y las redacciones de Reuters; redacción de Michael Perry; edición de Raju Gopalakrishnan; edición en español de María Bayarri Cárdenas)