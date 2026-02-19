Presidente interino peruano Balcázar criticado por declaraciones sobre menores

Organizaciones feministas y de defensa de los derechos humanos en Perú expresaron el jueves su preocupación por la elección de José María Balcázar como presidente interino, al señalar sus polémicas declaraciones pasadas sobre las relaciones sexuales de menores.

El izquierdista Balcázar fue elegido el miércoles como jefe del Congreso peruano y, según las leyes locales, asumió automáticamente la presidencia del país de forma interina, un día después de que su antecesor José Jerí fuera destituido bajo acusaciones de corrupción.

Este abogado y exjuez de 83 años se convirtió en el octavo jefe de Estado del país desde 2016. Debe gobernar Perú hasta la toma de posesión del próximo presidente a finales de julio, tras las elecciones presidenciales de abril.

"La designación de una autoridad con antecedentes públicos controvertidos y con declaraciones que justifican la violencia sexual contra niñas y adolescentes genera una legítima preocupación ciudadana", señala la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en un comunicado en X.

Balcázar había suscitado una fuerte polémica en 2023 al afirmar ante una comisión del Parlamento que "las relaciones sexuales precoces ayudan al futuro desarrollo psicológico de la mujer", durante un debate sobre la prohibición del matrimonio infantil. Sus declaraciones fueron entonces denunciadas por el Ministerio de la Mujer y varias organizaciones.

En su comunicado, la CNDDHH considera que estas declaraciones vulneran los "estándares internacionales en materia de protección integral de la niñez y la adolescencia".

El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán señaló por su parte "que la designación de Balcázar es una expresión de la profunda crisis ética y democrática que arrastra el país".

"Quien minimiza la violencia contra las mujeres y las niñas no expresa una opinión aislada, sino que revela una actitud complaciente frente a los abusos", indicó la organización en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Perú adoptó en noviembre de 2023 una reforma del Código Civil que prohíbe todo matrimonio con personas menores de 18 años, al suprimir una excepción legal que antes permitía las uniones de adolescentes con autorización de sus padres.

Consultado sobre la polémica, Balcázar denunció a la radio RPP que se han construido "leyendas negras" que, según él, buscan deformar sus palabras. Afirmó tener "una trayectoria intachable" y acusó a sus detractores de sacar sus declaraciones de contexto.

Balcázar, del partido de Perú Libre, está además siendo investigado por apropiación ilícita de fondos y presunta corrupción.