Presidente iraní pide disculpas a países vecinos por las represalias

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, se disculpó este sábado con los países vecinos por las represalias de Teherán que apuntaron a ellos, tras el inicio el 28 de febrero de la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

"Pido disculpas (...) a los países vecinos que fueron atacados por Irán", declaró Pezeshkian en un discurso televisado, una semana después de la muerte del líder supremo, Alí Jamenei, en la ofensiva israeloestadounidense.

Pezeshkian aseveró que, según se decidió el viernes, Teherán no lanzará proyectiles a los países vecinos "a menos que se produzca un ataque contra Irán desde esos países", muchos de los cuales acogen bases militares estadounidenses.