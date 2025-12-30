Presidente iraní pide escuchar las "demandas legítimas" de las protestas de comerciantes

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, pidió a sus funcionarios que escuchen "las demandas legítimas" de los comerciantes que protestan desde hace dos días en Teherán por el alto costo de vida, informó el martes la prensa estatal.

Los vendedores volvieron a cerrar sus tiendas el lunes en la capital y protestaron contra el deterioro de la situación económica del país, agravada por la rápida devaluación del rial iraní en un contexto de sanciones occidentales.

Este movimiento espontáneo comenzó el domingo en el mayor mercado de teléfonos móviles de Teherán, antes de extenderse al día siguiente cuando comerciantes indignados por una nueva depreciación de la moneda nacional cerraron sus tiendas y se manifestaron en el centro de la ciudad.

"Pedí al ministro del Interior que escuche las demandas legítimas de los manifestantes dialogando con sus representantes para que el gobierno pueda actuar con todas sus fuerzas para resolver los problemas y hacerlo de manera responsable", urgió Pezeshkian, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Irna, entre otros medios oficiales.

El rial alcanzó el domingo un nuevo mínimo histórico frente al dólar, según el tipo de cambio informal en el mercado negro, a más de 1.400.000 riales por dólar (frente a los 820.000 de hace un año) y 1.700.000 por euro (frente a los 855.000).

La depreciación crónica de la divisa ha conllevado una hiperinflación y una fuerte volatilidad en Irán, donde algunos precios aumentan considerablemente de un día para otro.

Esta situación paraliza las ventas de algunos productos importados, ya que tanto vendedores como compradores prefieren posponer cualquier transacción a la espera de que la situación se aclare, según constató la AFP.

"Muchos comerciantes han preferido suspender sus transacciones para evitar posibles pérdidas", explicó el lunes Irna, al añadir que los manifestantes habían "coreado consignas".