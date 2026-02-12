Presidente israelí dice que antisemitismo en Australia es "aterrador"

El presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó el jueves que el antisemitismo en Australia es "aterrador", pero que la mayoría de la gente quiere tener buenas relaciones con la comunidad judía, en el último día de su visita al país

Herzog llegó a Australia para una visita de cuatro días para ofrecer consuelo a la comunidad judía local tras el tiroteo de diciembre en la playa de Bondi, en Sídney, que dejó 15 muertos

Su presencia generó manifestaciones en varias ciudades, incluida Sídney, donde la policía utilizó gas pimienta contra participantes y miembros de los medios, entre ellos un fotógrafo de la AFP, durante enfrentamientos el lunes en el distrito financiero de la ciudad

Antes de visitar Melbourne el jueves, Herzog dijo al programa Sunrise de canal 7 que una "ola" de odio antijudío culminó en la matanza del 14 de diciembre en Bondi Beach

"Es aterrador y preocupante", expresó

"Pero también hay una mayoría silenciosa de australianos que buscan la paz, que respetan a la comunidad judía y, desde luego, quieren dialogar con Israel", agregó

El jefe de Estado comentó que llevó un "mensaje de buena voluntad al pueblo de Australia"

El jueves se prevén manifestaciones en Melbourne por la llegada de Herzog

Antes de su arribo a la ciudad, la televisión nacional ABC informó sobre un grafiti en un muro de la Universidad de Melbourne con la frase "muerte a Herzog"

Muchos judíos australianos han celebrado la visita de Herzog, aunque otros lo rechazan por considerar que tiene responsabilidad en la "destrucción de Gaza"