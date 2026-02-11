Presidente israelí espera que diálogo Trump-Netanyahu debilite el "imperio del mal" de Irán

El presidente de Israel, Isaac Herzog, dijo este miércoles que espera que las conversaciones entre el primer ministro de su país, Benjamin Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump, ayuden a combatir el "imperio del mal" de Irán.

Netanyahu, quien lleva a cabo su sexta visita a Estados Unidos desde que Trump asumió el cargo, ha dicho que instará al líder estadounidense a adoptar una postura más dura con respecto al programa de misiles balísticos de su archienemigo Teherán, cuando se reúnan más tarde el miércoles.

Trump declaró en vísperas de la reunión en la Casa Blanca que estaba considerando enviar una segunda "armada" estadounidense a Oriente Medio para presionar a la República Islámica a alcanzar un acuerdo nuclear.

Hablando en Canberra junto al primer ministro australiano, Anthony Albanese, Herzog les deseó "éxito en su intento de traer la paz y debilitar ese imperio del mal que emana de Teherán".

Herzog también dijo que discutirían "la siguiente fase en Gaza". "Es importante para todos nosotros y espero que nos traiga un futuro mejor a todos", añadió.

El viaje de cuatro días del jefe de Estado israelí, con estrictas medidas de seguridad, tiene como objetivo consolar a la comunidad judía de Australia tras el tiroteo ocurrido en diciembre en la famosa playa de Bondi, en Sídney, que causó la muerte de 15 personas durante una celebración de la fiesta de Janucá.

Sin embargo, ha provocado protestas en las principales ciudades australianas por parte de grupos opuestos a las acciones de Israel en los territorios palestinos.

El caos estalló el lunes por la noche en el centro de Sídney cuando la policía intentó impedir que una manifestación entrara en una zona designada como zona restringida.