Presidente Lula veta ley que reduciría pena de prisión de Bolsonaro en Brasil

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó este jueves una ley del Congreso que podría reducir significativamente la pena de 27 años de cárcel del exmandatario Jair Bolsonaro por golpismo.

Según el proyecto de ley aprobado en diciembre por el parlamento brasileño, de mayoría conservadora, el tiempo de prisión para el líder ultraderechista podría caer a poco más de dos años.

Lula firmó el veto durante una ceremonia oficial por el tercer aniversario de los disturbios del 8 de enero de 2023 en Brasilia, cuando miles de partidarios de Bolsonaro asaltaron las sedes de los poderes públicos, constataron periodistas de la AFP.