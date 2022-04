Presidente mexicano insta a empresas energía y litio a dialogar con gobierno

Ciudad de méxico, 20 abr (reuters) - el presidente de méxico, andrés manuel lópez obrador, instó el miércoles a empresas del sector energético y minero a consultar a sus abogados y a hablar con el gobierno tras varias decisiones que respaldan sus esfuerzos por reforzar el control estatal de la energía y los recursos naturales del país.

En su conferencia de prensa diaria, el mandatario se refirió a la votación en el Congreso esta semana para nacionalizar el litio y una sentencia de la Corte Suprema que validó un controvertido proyecto de ley de energía promulgado el año pasado.

"Hago un llamado a estas empresas para que nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema", dijo el gobernante en alusión a las compañías que tienen los denominados permisos de autoabastecimiento de energía, que él ha buscado terminar. También instó a dialogar a las que exploran el mineral.

López Obrador propuso entrar en un periodo de transición e intermediar en acuerdos con las firmas del sector para que puedan operar de acuerdo con la legislación mexicana.

"Yo no puedo hacerme de la vista gorda, no lo voy a hacer, pero también no quiero que lo primero sean las demandas penales. Lo primero es un llamado a sentarnos, al diálogo", dijo.

Las polémicas medidas de México para reformar los sectores de la electricidad y el litio han sido criticadas por grupos empresariales y por Estados Unidos, el principal socio comercial de la segunda mayor economía de América Latina.

En el sector eléctrico, en particular, algunos inversores y diplomáticos han advertido de posibles demandas debido a la percepción de que se estaría violando el acuerdo comercial de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México, T-MEC.

Las conversaciones con las compañías deberían comenzar en las próximas dos semanas, estimó López Obrador, subrayando que los esfuerzos del Gobierno se centrarán en el fortalecimiento del papel de la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE). (Reporte de Valentine Hilaire; Editado por Paul Simao y Raúl Cortés Fernández)