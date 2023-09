(Añade citas, contexto)

Ciudad de méxico, 21 sep (reuters) - el presidente mexicano dijo el jueves que analiza viajar a washington en noviembre para reunirse con su homólogo de estados unidos, después de anunciar que ha descartado asistir ese mes a una cumbre de líderes la región asia-pacífico en san francisco, donde iban a tener un encuentro.

En agosto, Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO,

había anunciado

que iba a sostener una reunión bilateral con Joe Biden en el marco de su participación en la cita del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad californiana.

"No voy a asistir a la (cumbre) de San Francisco porque no tenemos relaciones con Perú y es para ver lo de Asia-Pacífico, y no queremos participar en eso, con todo respeto", afirmó el gobernante mexicano en su rueda de prensa diaria.

Los lazos diplomáticos con la nación andina se deterioraron cuando AMLO rehusó en febrero traspasar la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico a Lima, en respuesta a la destitución en diciembre del gobernante peruano Pedro Castillo, reemplazado por Dina Boluarte.

Perú expulsó al embajador mexicano en el país y retiró al suyo en México, y el Congreso peruano declaró "persona non grata" al presidente mexicano. Todas esas medidas se dieron antes de que López Obrador informara su reunión bilateral con Biden en la APEC, ahora cancelada.

AMLO dijo el jueves que en Washington podría conversar con Biden sobre migración, narcotráfico, violencia y comercio. Agregó que, de no concretarse el viaje, invitó como alternativa a su homólogo a México para que conozca varios proyectos de energía e infraestructura, aunque no mencionó fechas.

Entre ellos, está una planta de licuefacción de gas natural con una millonaria inversión de la estadounidense New Fortress Energy, en Altamira, en el estado norteño Tamaulipas, Golfo de México, así como un importante proyecto ferroviario-turístico, el Tren Maya, en el sudeste del país.

Como tercera opción, AMLO señaló que se reuniría con Biden en la próxima cumbre de líderes de América del Norte, previsiblemente en enero en Canadá.

(Reporte de Raúl Cortés Fernández; Editado por Aida Peláez-Fernández)