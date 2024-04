presidente méxico critica "ambigua" reacción de eeuu y canadá a asalto embajada en ecuador

(Actualiza con citas, agrega contexto, cambia redacción)

Ciudad de méxico, 9 abr (reuters) - el presidente de méxico, andrés manuel lópez obrador, calificó el martes de "ambigua" la reacción de los gobiernos de estados unidos y canadá a la reciente irrupción a la embajada mexicana en ecuador y cuestionó directamente al presidente joe biden por no haberse pronunciado personalmente sobre el incidente.

El ingreso, por la fuerza, de policías y soldados ecuatorianos en la sede diplomática en Quito para detener al exvicepresidente del país sudamericano Jorge Glas, al que México había otorgado asilo, llevó a una ruptura de las relaciones diplomáticas bilaterales y a la condena de la acción por parte de la comunidad internacional.

"Eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias", dijo inicialmente el mandatario en su conferencia de prensa diaria. "México es un país independiente, libre, soberano, no somos colonia de ningún país extranjero", añadió.

Al ser consultado más tarde sobre si hay potencias que respaldan al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, dijo que no, pero cuestionó a Washington y Ottawa por su postura. "Hubo pronunciamientos muy ambiguos ante este agravio en el caso de Estados Unidos y de Canadá", dijo.

"Somos socios económicos, comerciales, somos vecinos y fue muy indefinida su postura hasta ahora", agregó, y destacó nuevamente las muestras de solidaridad de varios mandatarios latinoamericanos, entre ellos los de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Colombia.

En un comunicado emitido el sábado, horas después de la incursión en la embajada, el Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que "condena cualquier violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas", sin referirse directamente ni a Ecuador ni México.

Agregó que "toma muy en serio la obligación de los países anfitriones, según el derecho internacional, de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas".

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá se mostró "profundamente preocupado por la aparente violación por parte de Ecuador de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 al ingresar a la Embajada de México sin autorización".

López Obrador, conocido por su acrónimo AMLO, dijo sin embargo que si no hay un pronunciamiento más severo de Washington y Ottawa "no hay problema" y que las relaciones con esas naciones van a continuar normalmente. (Reporte de Raúl Cortés Fernández y Ana Isabel Martínez; Editado por Diego Oré)