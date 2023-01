Presidente méxico designa a general para alto cargo de seguridad en el gobierno

Ciudad de méxico, 16 ene (reuters) - el presidente de méxico, andrés manuel lópez obrador, anunció el lunes la designación de un general como subsecretario de seguridad pública, mientras se multiplican las críticas por el creciente papel del estamento militar en responsabilidades de gobierno anteriormente encomendadas a civiles.

Desde que llegó al poder en diciembre de 2018, el mandatario ha encargado a las Fuerzas Armadas la construcción de varias importantes obras de infraestructura gubernamentales, les ha concedido el control de las aduanas y las incorporó a las medidas de lucha contra la pandemia del coronavirus.

"Era el comandante de la Guardia Nacional y ahora va a ser subsecretario de Seguridad Pública y le tenemos al general toda la confianza", dijo en presidente en su conferencia diaria sobre Luis Rodríguez, quien sustituirá en el puesto a Ricardo Mejía, que presentó su dimisión.

La salida de Mejía estuvo relacionada con su molestia, expresada públicamente, respecto a la elección interna en el partido oficialista Morena para la candidatura a gobernador del estado norteño Coahuila, fronterizo con Estados Unidos, que el funcionario perdió recientemente.

"Se fue Ricardo Mejía, ahora sí que no me dio ni el adiós, nada más me mandó un papel", aclaró López Obrador, conocido popularmente por el acrónimo AMLO.

En lugar de Rodríguez, otro general, David Córdova, asumirá la jefatura de la Guardia Nacional, una policía militarizada creada durante la presente gestión gubernamental que ha sido también blanco de cuestionamientos precisamente por contar con un militar en su dirección, en lugar de un civil. (Reporte de Raúl Cortés Fernández; editado por Aida Peláez-Fernández)

Reuters