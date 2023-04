presidente méxico dice covid-19 se le complicó, pero se encuentra bien

(Actualiza con citas y contexto a partir del tercer párrafo)

Ciudad de méxico, 26 abr (reuters) - el presidente de méxico, andrés manuel lópez obrador, dijo el miércoles que sufrió un "vaguido" durante una gira el fin de semana, producto de una complicación por el covid-19 que padece, pero que no perdió el conocimiento y fue trasladado a ciudad de méxico en una ambulancia aérea.

El mandatario, de 69 años, reapareció en un video grabado luego de anunciar el fin de semana, por Twitter, que dio positivo al coronavirus por tercera vez por lo que delegó algunas responsabilidades, como su conferencia de prensa diaria.

"Como presidente de México tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud", dijo el mandatario, conocido por su acrónimo AMLO, con voz gangosa. "Como ha habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien y tengo COVID", agregó.

"Se me complicó porque me fui a una gira muy intensa (...) y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión. Como que me quedé dormido, fue una especie de vaguido", explicó.

El mandatario, quien sufrió un ataque cardíaco en 2013 y padece de hipertensión, dijo que los médicos llegaron "de inmediato" y no perdió el conocimiento.

Describiendo el episodio como un "desmayo transitorio", AMLO comentó que, tras colocarle suero, su presión volvió a la normalidad y no hubo afectación alguna. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia aérea a la capital. "Pero no venía yo en mi camilla, venía consciente", aseveró. (Reporte de Adriana Barrera y Carolia Pulice; Escrito por Diego Oré)

