Ciudad de méxico, 28 feb (reuters) - el presidente de méxico dijo el miércoles que desistiría de participar en la cumbre de líderes de américa del norte y pidió respeto a sus homólogos de canadá y estados unidos en respuesta a varias controversias diplomáticas, migratorias y comerciales.

Las declaraciones de López Obrador se dan luego de la publicación de reportajes periodísticos sobre investigaciones pasadas no conclusivas en Estados Unidos sobre posibles vínculos de allegados al presidente con el narcotráfico.

También se dan en medio de un diferendo con Washington por

el comercio de acero

Y un

reclamo de Ottawa

para que México aumente los controles sobre los migrantes mexicanos que llegan a Canadá.

"Si no hay un trato respetuoso no participo (en la cumbre), además, ya me faltan nada más siete meses (de mandato) y no me gusta viajar mucho", dijo al ser consultado en su rueda de prensa diaria sobre su asistencia a la cita trilateral, prevista para abril en la ciudad canadiense Quebec.

Al ser cuestionado sobre si la canciller mexicana, Alicia Bárcena, se reuniría con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para hablar de la negociación abierta respecto a los flujos migratorios desde México, afirmó: "Ella se hace cargo".

(Reporte de Raúl Cortés Fernández; editado por Adriana Barrera)