presidente méxico dice fijará aranceles a maíz blanco, no afectará a eeuu

(Añade nueva información, citas, contexto a lo largo del texto)

Por Adriana Barrera

Ciudad de méxico, 19 jun (reuters) - el presidente de méxico, andrés manuel lópez obrador, dijo el lunes que emitirá medidas para promover el uso de maíz blanco no transgénico en la elaboración de tortillas, que incluirá aranceles al grano, en medio de una controversia con estados unidos y canadá sobre el comercio del cereal.

Actualmente, los dos países socios de México en el acuerdo comercial de América del Norte (TMEC) han intensificado una disputa sobre las políticas de biotecnología agrícola del gobierno mexicano, incluyendo el maíz genéticamente modificado y han solicitado consultas de solución de controversias.

Si esas consultas, anunciadas a inicios de junio por Estados Unidos y a las que se sumó Canadá días después, no logran resolver los desacuerdos en un plazo de 75 días, Washington puede pedir que un panel de solución de diferencias decida sobre la controversia.

El mandatario, conocido por su acrónimo AMLO, dijo en su conferencia de prensa matutina que los aranceles al maíz blanco se aplicarían a los países con los que México no tiene acuerdos comerciales y respondió "ahí no" cuando se le cuestionó si incluiría a Estados Unidos.

Es "un acuerdo que estoy por firmar, en esta semana, para que en las tortillerías solo se use maíz blanco no transgénico", dijo el mandatario. "Esto va a ir acompañado del establecimiento de aranceles para que no se importe maíz blanco y se compre a los productores nacionales el maíz blanco", añadió.

La oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por su sigla en inglés) señaló que los anuncios probablemente no afectarían al comercio entre ambos países.

La Secretaría de Economía de México, encargada de la política de comercio exterior, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

México compra a Estados Unidos al año unas 17 millones de toneladas de maíz amarillo, que usa en su mayoría para consumo animal y en menor medida para uso industrial, y entre 250,000 y 400,000 toneladas de grano blanco, según datos oficiales mexicanos.

Sin embargo, un decreto de febrero, que suavizó medidas estrictas de uno previo para eliminar el uso del maíz genéticamente modificado, mantuvo la prohibición del grano transgénico para la masa con la que se elaboran las tortillas, alimento básico en la dieta de los mexicanos, que se fabrican con maíz blanco.

"Estamos poniendo orden y no hay que tenerle miedo a las controversias", dijo el mandatario respecto a la disputa sobre el maíz con Estados Unidos y Canadá.

En enero, el gobierno mexicano dio a conocer en un decreto que una

exención arancelaria a la importación del maíz blanco

para harina emitida en octubre del 2022 aplicaría solo para grano no transgénico y que la medida solo beneficiaría al maíz amarillo destinado a consumo animal, incluyendo el grano genéticamente modificado.

Las importaciones de maíz de los socios de México en el TMEC no pagan aranceles de entrada a México desde hace mucho tiempo.

(Reporte de Adriana Barrera. Con reporte adicional de Cassandra Garison; Editado por Ana Isabel Martínez)

Reuters