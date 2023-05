Presidente méxico exhorta a hispanos de florida a no votar por desantis en elecciones eeuu

Ciudad de méxico, 25 mayo (reuters) - el presidente de méxico, andrés manuel lópez obrador, instó el jueves a los hispanos que residen en estados unidas a que no voten por el republicano desantis, que en la víspera lanzó su candidatura presidencial a las elecciones de 2024 con promesas de endurecer las medidas del país contra la migración.

DeSantis, actual gobernador de Florida, anunció su postulación en una charla de audio en Twitter con el CEO de la compañía, Elon Musk, donde prometió cerrar la frontera con México con un muro y acusó a los cárteles de droga de ese país de facilitar los flujos migratorios a Estados Unidos.

"Ojalá y los hispanos de Florida no le den ni un voto, que no se vote por los que persiguen a migrantes, los que no respetan a migrantes", afirmó López Obrador, conocido por el acrónimo AMLO, en su conferencia de prensa diaria.

DeSantis, de 44 años y considerado el mayor competidor del expresidente Donald Trump en la carrera interna republicana, dijo también que no va a permitir que las organizaciones criminales sigan traficando la mortal droga fentanilo a su país, donde causa anualmente decenas de miles de muertes.

La agencia antidrogas estadounidense (DEA) ha denunciado que el estupefaciente se produce en México y de ahí se transporta de forma clandestina a Estados Unidos, mientras AMLO asegura que el producto llega ya preparado desde China a través de puertos mexicanos pero también directamente a la nación vecina.

El mandatario mexicano insinuó el jueves que tal vez el fentanilo ingresa por el estado gobernado por DeSantis directamente desde Asia. "Primero que hagan una investigación porque en una de esas la droga entra por Florida y tenemos que estar informando a la gente para que no ofendan", señaló.

El republicano, que en su gestión ha prohibido enseñar en las aulas sobre sexualidad e identidad de género y ha autorizado la portación libre de armas sin necesidad de un permiso estatal, promulgó este mes una dura ley antiinmigración que, entre otras cosas, impone sanciones a empleadores que contraten a migrantes ilegales.

(Reporte de Raúl Cortés Fernández; editado por Aida Peláez-Fernández)

