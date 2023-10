(Actualiza con citas del mandatario mexicano)

Ciudad de méxico, 9 oct (reuters) - el presidente de méxico, andrés manuel lópez obrador, planteó el lunes que la organización de las naciones unidas (onu) convoque a una asamblea de todos sus miembros para discutir una solución al conflicto israelí-palestino, y aseguró que su gobierno no toma partido en dicha confrontación bélica.

El mandatario abogó por "buscar la aprobación de una resolución" en la ONU para abrir el diálogo y rechazó la intervención del Consejo de Seguridad en el caso porque con ello no se logran resultados, opinó.

"Sentimos que hace falta más actividad de la ONU, actuar más y no quedarnos con los procedimientos de antaño de que todo pasa por el Consejo de Seguridad y si un miembro veta una iniciativa que va con el propósito de conseguir la paz, ya se paralizó (...) por completo. Eso debe cambiar", afirmó el mandatario, conocido por su acrónimo AMLO.

Al ser consultado por un periodista sobre su postura respecto a las reivindicaciones palestinas, dijo que no se posicionaba a favor de ningún bando. "Nosotros no queremos tomar partido porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica", indicó AMLO. "Esa es nuestra postura. No queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia".

La Cancillería informó más tarde del envío el lunes de dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana para facilitar el retorno de connacionales en Israel, en medio del conflicto bélico desatado en Medio Oriente tras el ataque del grupo islamista Hamás a ese país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció en un comunicado que 300 mexicanos habían solicitado tomar esos vuelos de regreso. Según la dependencia, en Israel hay aproximadamente 5,000 mexicanos residentes, dos en la Franja de Gaza y 35 en Cisjordania.

Además, detalló que dos mexicanos y una mexicana permanecen "desaparecidos" en la zona, después de que la canciller, Alicia Bárcena, informara el fin de semana que habían sido presuntamente tomados como rehenes por Hamás en Gaza el sábado. (Reporte de Lizbeth Díaz y Raúl Cortés Fernández; Editado por Diego Oré)