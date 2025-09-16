LA NACION

Presidente Milei firmará decreto para privatizar parcialmente Nucleoeléctrica Argentina: portavoz

BUENOS AIRES, 16 sep (Reuters) - El presidente de Argentina, Javier Milei, firmará un decreto para privatizar parcialmente Nucleoeléctrica Argentina, empresa a cargo de la operación de las tres centrales nucleares en funcionamiento en el país, Atucha I, Atucha II y Embalse, informó el martes el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

Mediante una licitación pública e internacional, el Gobierno buscará vender el 44% de las acciones de la empresa, detalló.

"La idea es promover la inversión privada para construir el primer reactor modular argentino e impulsar la minería de uranio", sostuvo Adorni.

Todas las empresas públicas están sometidas a un proceso potencial de privatización, agregó.

(Reporte de Eliana Raszewski; Editado por Lucila Sigal)

