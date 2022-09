Presidente Obiang se postula para sexto mandato en Guinea Ecuatorial

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, de 80 años y presidente de Guinea Ecuatorial desde hace 43, se postulará para un sexto mandato en noviembe, pese a la duda inicial de si cedería el relevo a su hijo "Teodorín", actual vicepresidente del país.

"Debido a su carisma, liderazgo y experiencia política (...)", el partido en el poder "ha elegido por unanimidad al hermano militante Teodoro Obiang Nguema Mbasogo como candidato que representaría al partido en las elecciones presidenciales", escribió en Twitter "Teodorín".

Hace diez meses, el congreso del partido provocó inéditas disputas entre los partidarios de Teodorín y los de Teodoro.

De momento, ningún otro candidato se ha postulado para esa cita electoral, adelantada el martes cinco meses sobre el calendario original hasta el próximo 20 de noviembre.

Dirigente del país desde 1979, cuando derrocó a su tío Francisco Macias Nguema en un golpe de Estado, Obiang detenta el récord mundial de longevidad de jefes de Estado aún vivos sin contar las monarquías.

Dispone de un control absoluto sobre la nación, con 99 de 100 congresistas y todos los senadores pertenecientes a su formación política, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE).

El resultado de las legislativas no presenta dudas: el PDGE, partido único hasta 1991, no debería dejar más que algunas migajas a los pocos movimientos de oposición "tolerados" que no son objeto de represión.

