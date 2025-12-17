Presidente OMC descarta un acuerdo sobre la reforma en próxima gran reunión: documento

Por Emma Farge y Olivia Le Poidevin

GINEBRA, 17 dic (Reuters) - Los países están avanzando en la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC) pero no llegarán a un acuerdo en una importante reunión a principios del año próximo, según afirma en un documento confidencial el embajador que dirige las conversaciones.

Los observadores dicen que es urgente reformar el organismo, que lleva 30 años funcionando, y algunos creen que está en juego el futuro de la organización. La OMC no se pronunció al respecto.

En concreto, la norma del consenso, según la cual los 166 miembros deben ponerse de acuerdo para aprobar nuevos acuerdos comerciales, ha paralizado las negociaciones durante años, bloqueando incluso aquellas que gozan de un apoyo casi universal.

El embajador de Noruega ante la OMC, Petter Olberg, escribió en el documento del 12 de diciembre, visto por Reuters, que la variedad de ideas para reformar la toma de decisiones significaba que la cuestión no podría resolverse en una reunión ministerial en marzo de 2026.

Sin embargo, afirmó que se estaban haciendo progresos y que los ministros reunidos en Yaundé, Camerún, deberían acordar un marco para avanzar.

En una comunicación enviada a los miembros, Estados Unidos expresó su frustración por el hecho de que los bloqueos en el sistema basado en el consenso estuvieran impidiendo a los miembros adherirse a acuerdos plurilaterales. Estos acuerdos permiten a grupos de miembros interesados llegar a acuerdos entre ellos, con la opción de que otros firmen más tarde.

Advirtió que esta situación amenazaba la viabilidad de la organización y podía empujar a los países a negociar nuevos acuerdos al margen de ella.

Estados Unidos también pidió que en los debates sobre la reforma se abordara uno de los principios básicos de la OMC, el de nación más favorecida (NMF), que exige a los miembros que traten a los demás por igual.

Afirmó que la NMF se diseñó para una época en la que se esperaba que los socios comerciales adoptaran políticas comerciales abiertas y orientadas al mercado.

"Esa expectativa era ingenua, y esa época ya pasó", afirmó en un comunicado.

"Si la OMC no se reforma introduciendo mejoras tangibles en aquellas áreas que son centrales para su misión, continuará su camino hacia la irrelevancia", dijo Estados Unidos en el comunicado.

Una fuente diplomática advirtió que la postura de Estados Unidos no contaba con el apoyo generalizado de los miembros.

"Las opiniones de Estados Unidos sobre la reforma de la OMC distan mucho de las de la mayoría de los miembros e incluso desafían el propósito y los principios básicos de la OMC. En pocas palabras, sin NMF, no hay multilateralismo real", dijo la fuente a Reuters.

Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a imponer aranceles de importación más altos este año a la mayoría de los socios comerciales, la proporción del comercio mundial realizado bajo los términos de nación más favorecida de la OMC se ha reducido de alrededor del 80% al 72%, según muestran los datos de la OMC. (Reporte de Emma Farge y Olivia Le Poidevin, edición de Ed Osmond. Editado en español por Natalia Ramos)