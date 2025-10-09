Presidente palestino dice a una TV israelí que desea "paz y estabilidad" con Israel

El presidente palestino, Mahmud Abás, declaró el jueves en una entrevista a una televisión israelí que desea "la paz, la seguridad y la estabilidad" entre palestinos e israelíes.

"Lo que ocurrió hoy es un momento histórico", declaró Abás en la entrevista a la cadena 12 en Ramala, sede de la Autoridad palestina, en referencia al acuerdo de cese el fuego en Gaza anunciado por Estados Unidos.

"Tenemos esperanza de poner fin al baño de sangre que afecta nuestro país, ya sea en la Franja de Gaza, en Cisjordania o en Jerusalén Este", agregó.

"Hoy estamos muy contentos de que este baño de sangre terminó. Esperamos que así será y que la paz, la seguridad y la estabilidad reinarán entre nosotros e Israel".

glp-mj/bfi/eg/nn