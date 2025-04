Presidente panameño descarta nuevo contrato ley para resolver conflicto con mina de first quantum

Por Elida Moreno y Divya Rajagopal

Ciudad de Panamá, 23 abr (Reuters) - Panamá no ofrecerá un nuevo contrato ley para resolver el conflicto con la mina Cobre Panamá de la canadiense First Quantum Minerals y aún no ha decidido el camino a seguir para el futuro del yacimiento, dijo el presidente panameño, José Raúl Mulino

First Quantum, propietaria de la mina, anunció a fines de marzo que había acordado suspender dos procedimientos de arbitraje contra el país centroamericano por el cierre de la mina Cobre Panamá en el país.

"Yo no te puedo decir todavía cuál es la ruta a seguir, la única ruta que no va a existir es un contrato ley, y lo anuncio aquí: no habrá contrato ley minero", dijo Mulino la noche del martes, al intervenir en un evento del sector en Panamá.

Agregó que la aprobación de un contrato ley (entre el Estado y la empresa) tiene que pasar por el congreso y el actual no lo hará. "Haremos lo que haya que hacer para establecer algo que sea una real asociación y que se entienda con claridad meridiana que la mina es de Panamá", detalló.

Cobre Panamá ha estado en disputa desde fines de 2023, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato, después de protestas masivas en las calles contra la mina por problemas medioambientales que obligaron al Gobierno anterior a cerrarla.

La decisión de First Quantum de renunciar al arbitraje de 20,000 millones de dólares contra Panamá fue considerada por los analistas como un prudente resultado positivo en este largo litigio.

"Cabe señalar que la reapertura de la mina se espera que sea un proceso difícil, que requiere la aprobación inicial del Congreso. A continuación, la firma de otro contrato con la empresa y, por último, la luz verde de la Corte Suprema, todo ello en medio de la presión de las organizaciones ambientales que fueron fundamentales para forzar el cierre de la mina en 2023", dijo una nota de investigación de BancTrust & Co.

Sin embargo, con Mulino descartando un contrato legal para resolver la disputa, el futuro de la reapertura de la mina sigue sin estar claro. (Elida Moreno en Ciudad de Panamá y Divya Rajagopal en Toronto; Edición en español de Raúl Cortés Fernández)