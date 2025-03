Presidente panameño dice no quiere que first quantum dé la impresión de que mina de cobre está operando

27 mar (Reuters) - El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo el jueves que no quiere que la canadiente First Quantum dé la impresión de que la mina de cobre en el país centroamericano está operando, por lo que insistió en que las visitas al yacimiento no han sido autorizadas.

En una rueda de prensa, el mandatario dijo además que las conversaciones con la empresa no han avanzado, por lo que la mina Cobre Panamá se mantiene cerrada.

Mulino agregó no ha hablado con nadie de la mina e insistió en el retiro de los arbitrajes contra Panamá para sentarse a hablar con la empresa.

(Reporte de Elida Monero y Daina Beth Solomon, con reporte de Juana Casas, Natalia Ramos y Sarah Morland)