Presidente panameño dice que Hutchison convirtió puertos del Canal en "territorio autónomo"

El presidente panameño, José Raúl Mulino, acusó este lunes a la compañía hongkonesa Hutchison Holdings de haber convertido en un "territorio autónomo" los dos puertos que operaba en el Canal de Panamá, cuya concesión le fue anulada por la justicia

Las terminales de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, fueron tomadas este lunes por las autoridades panameñas al finalizar el proceso legal que anuló la concesión que mantenía Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison, desde 1997

Mulino dijo que mediante ese contrato "se sometió por décadas a todo un país sin transparencia alguna", ya que las autoridades no podían acceder a información y documentación relacionada con las operaciones

"So pretexto de operar ambos puertos, se estructuró durante años un territorio autónomo en el que de poco sirvieron las autoridades. Además, jamás se atrevieron a fiscalizar o regular como era su deber", añadió el mandatario en un mensaje grabado en video

Según la Contraloría panameña, que demandó la concesión ante la Corte Suprema de Justicia, Panamá dejó de recibir de la empresa US$1.200 millones por sus operaciones

Además, según la entidad, la firma se benefició de "muchas exenciones fiscales", "no pagó la renta" adecuada por la concesión y hubo irregularidades en una auditoría previa para justificar la renovación del contrato, en 2021, por 25 años más

El vocero de PPC, Alejandro Kouruklis, defendió el pasado viernes que la compañía realizó inversiones por unos US$1.800 millones

"Todas las inversiones, los equipos y el sistema operativo pertenecen a Panama Ports Company, y deben ser compensados", declaró Kouruklis en el canal TVN-2