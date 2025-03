presidente panameño pide a first quantum detener visitas a mina cerrada

(Agrega citas)

27 mar (Reuters) - El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo el jueves que no quiere que la canadiense First Quantum dé la impresión de que la mina de cobre en el país centroamericano está operando, por lo que insistió en que las visitas al yacimiento no han sido autorizadas.

En una rueda de prensa, el mandatario dijo además que las conversaciones con la empresa no han avanzado, por lo que la mina Cobre Panamá se mantiene cerrada.

Mulino agregó no ha hablado con nadie de la mina e insistió en el retiro de los arbitrajes contra Panamá para sentarse a hablar con la empresa.

"Tienen que suspender los arbitrajes y después sentarnos a hablar", dijo Mulino. "Aquí no hay ningún avance ni ha habido ningún tipo de reunión. Esas visitas mejor que las vayan cancelando", agregó.

"No quiero que ellos den la impresión de que la mina está operando sin ningún problema", insistió.

Al ser consultado si firmaría un nuevo contrato con First Quantum en Panamá, Mulino afirmó que esa posibilidad podría considerarse más adelante.

"Todo se va a estudiar pero en este momento no tenemos con quién estudiarlo", dijo, agregando que "esperemos llegar a ese río para cruzar ese puente".

(Reporte de Elida Moreno y Daina Beth Solomon, con reporte de Juana Casas, Natalia Ramos y Sarah Morland)