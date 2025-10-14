Presidente Perú nombra a abogado constitucionalista para liderar gabinete: líder partido

(Agrega detalles y contexto)

LIMA, 14 oct (Reuters) - El expresidente del Tribunal Constitucional de Perú Ernesto Álvarez aceptó ser el primer ministro y jefe de gabinete de ministros del nuevo mandatario José Jerí, dijo el martes el dirigente del partido al que pertenece el exmagistrado.

El presidente interino asumió el poder la semana pasada después de la abrupta destitución en el Congreso de Dina Boluarte, y aún no ha anunciado formalmente la composición de todo su gabinete conformado por 19 ministros.

Javier Bedoya, secretario general del Partido Popular Cristiano, dijo a la radioemisora local RPP que Álvarez solicitó en una carta la licencia de su militancia al grupo de derecha e informó que aceptó el cargo.

Álvarez, de 64 años, fue magistrado del Tribunal Constitucional entre 2007 y 2014 y presidió este organismo en 2012.

Jerí dijo más temprano que planea anunciar en las "próximas horas" a un gabinete que se concentrará en la lucha contra el aumento del crimen, considerado el principal problema del país.

La destitución de Boluarte, acusada de "incapacidad moral" para gobernar, se dio en un contexto de creciente ira popular por un aumento de la delincuencia, que generó protestas de jóvenes, grupos civiles y de transportistas afectados por extorsiones y asesinatos de conductores por parte de bandas criminales.

La salida de Boluarte, que dejó el cargo con índices de aprobación de entre el 2% y el 4%, según sondeos, ha dado como resultado que Perú tenga un promedio de un presidente y medio por año desde 2018. (Reporte de Marco Aquino. Editado por Juana Casas y Javier Leira)