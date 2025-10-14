Presidente Perú nombra a constitucionalista como jefe gabinete de "reconciliación nacional"

Por Marco Aquino

LIMA, 14 oct (Reuters) - El presidente peruano, José Jeri, juramentó el martes a los primeros miembros de su gabinete, entre ellos a un abogado constitucionalista como jefe de su gabinete, enviando señales sobre cómo gobernaría tras asumir el cargo la semana pasada luego de la abrupta destitución de su predecesora Dina Boluarte.

Jerí designó y juramentó en Palacio de Gobierno como primer ministro y líder de su equipo de gestión a Ernesto Álvarez, quien fue magistrado del Tribunal Constitucional entre 2007 y 2014 y que presidió este organismo en 2012.

Para la ceremonia de juramentación de ministros, el gobierno calificó al nuevo gabinete, en la convocatoria a la prensa, como uno de "amplia base y reconciliación nacional".

El mandatario designó además como ministra de Economía a Denisse Miralles, una exfuncionaria de ese portafolio y actual directora de la agencia estatal de inversiones, y como ministro de Energía y Minas al tecnócrata Luis Bravo.

Ambas carteras son clave para el tercer productor mundial de cobre.

Para el Ministerio del Interior, Jerí designó al general retirado de la policía Vicente Tiburcio, experto en investigación criminal y en lucha contra el terrorismo, en una señal de que el presidente Jerí busca enfrentar el problema de la inseguridad que ha generado preocupación en la población.

El nombre de Álvarez había sido anunciado para ese cargo poco antes por un dirigente de su grupo político de derecha, Partido Popular Cristiano (PPC), al cual solicitó licencia de su militancia para aceptar un cargo público.

“El reto es muy difícil, sé que nada tengo que ganar, pero es un momento en que no debo ponerme de costado”, dijo Álvarez, de 64 años, en su carta de pedido de licencia enviada al líder de su grupo político y publicada por la radioemisora local RPP.

El mandatario interino designó al gabinete de 19 ministros al quinto día de la destitución de la presidenta Boluarte, quien a su vez había asumido al poder hace casi tres años luego de la expulsión de Pedro Castillo que intentó disolver el Congreso.

La expulsión de Boluarte, acusada de "incapacidad moral" para gobernar, se dio en un contexto de creciente ira popular por aumento de la delincuencia, que generó protestas de jóvenes, grupos civiles y de transportistas afectados por extorsiones y asesinatos de conductores por parte de bandas criminales.

Para el miércoles, grupos civiles, transportistas, políticos de izquierda y jóvenes de la llamada Generación Z han convocado a una marcha nacional de protestas contra el nuevo Gobierno en demanda de medidas contra el crimen y la corrupción, en la primera prueba de fuego para la gestión del nuevo mandatario.

MEDIDAS CONTRA EL CRIMEN

Horas antes del anuncio del gabinete, Jerí se reunió con varios alcaldes de Lima Metropolitana, en la que el principal tema fue evaluar medidas para frenar el aumento del crimen, como la colaboración de las Fuerzas Armadas en el patrullaje.

“Una de las críticas que siempre he tenido es que hemos hecho más de lo mismo, pero ahora vamos a estar presentes con las Fuerzas Armadas y las autoridades municipales para recuperar el control territorial de nuestro país”, dijo el presidente.

Días antes, Jerí se había reunido con diferentes autoridades de entidades públicas y visitado varios penales de la ciudad desde donde, según la policía, los delincuentes presos coordinan con bandas criminales para extorsionar a dueños de negocios.

“Si siguen sometiendo nuestras calles desde los penales, vamos a entrar con más decisión. Vamos a cambiar todo lo que se tenga que cambiar.

“Advertidos están”, afirmó el martes.

Jeri, abogado de 38 años, dijo el viernes cuando se instaló en el Gobierno que garantizará además una “limpias” elecciones presidenciales y para el Congreso, el 12 de abril de 2026.

El abrupto cambio presidencial, en un país que vive en constante incertidumbre política, no parece haber afectado a las expectativas de la economía local donde sus plazas financieras, como la bolsa de valores y el mercado de monedas frente al dólar, no han sufrido estos días grandes variaciones.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en un reporte el martes de proyecciones para América Latina, elevó su estimación de crecimiento de Perú para este año, a 2,9%, desde 2,7% previo.

La salida de Boluarte, que dejó el cargo con índices de aprobación de entre el 2% y el 4% según sondeos, uno de los más bajos en el mundo, ha dado como resultado que Perú tenga un promedio de un presidente y medio por año desde 2018. (Reporte de Marco Aquino. Editado por Juana Casas y Javier Leira)