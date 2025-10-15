Presidente sirio pedirá a Rusia que entregue a Bashar al Asad

El presidente interino sirio, Ahmed al Sharaa, pedirá este miércoles en su primera visita a Rusia la entrega del depuesto dirigente Bashar al Asad, declaró a AFP un responsable del gobierno en Damasco.

El funcionario, quien pidió reservar su identidad por no estar autorizado a hablar con la prensa, dijo a AFP que "Sharaa pedirá al presidente ruso (Vladimir Putin) que entregue a todos los individuos que cometieron crímenes de guerra y están en Rusia, en especial Bashar al Asad".

Rusia fue uno de los principales apoyos durante las más de dos décadas de gobierno de Al Asad en Siria. Al ser depuesto en diciembre por una coalición de grupos armados encabezados por Sharaa, el dirigente se refugió en Moscú.

El nuevo presidente sirio, un exyihadista, ya llegó a Moscú, donde prevé encontrarse con Putin, según la agencia oficial siria Sana.

El funcionario que habló en anonimato había dicho el martes a AFP que Sharaa y Putin discutirían también "asuntos económicos sobre inversiones, la situación de las bases rusas en Siria y el tema de rearmar al nuevo ejército sirio".

