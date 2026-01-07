Presidente surcoreano dice que pidió ayuda a China para frenar a Pyongyang

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, afirmó el miércoles que pidió ayuda a su par chino, Xi Jinping, para frenar el programa nuclear de Corea del Norte, y sugirió congelarlo a cambio de una "compensación".

"Me gustaría que China tenga un papel mediador en temas relacionados con la península coreana, incluyendo el programa nuclear norcoreano. Todos nuestros canales están completamente bloqueados", indicó haberle dicho a Xi esta semana durante una reunión en Pekín.

"Es de interés común de todas las partes mantener la paz y la estabilidad en la península. China continuará, a su manera, jugando un papel constructivo con este fin", indicó una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, en conferencia de prensa.

Lee se reunió el lunes con el gobernante chino, un día después de que el Norte lanzara dos misiles balísticos al mar de Japón.

Al concluir el miércoles su visita a Shanghái, Lee dijo a periodistas que pidió ayuda de China para llevar a Pyongyang de vuelta a la mesa de negociaciones.

Aseguró que el gobernante chino le instó a tener "paciencia" con su vecino dado el deterioro en las relaciones entre las dos Coreas.

El presidente surcoreano también presentó un plan que incluye el congelamiento del programa nuclear del norte a cambio de una "compensación".

"Con solo parar a su nivel actual -sin producción adicional de armas nucleares, transferencia de materiales nucleares al exterior ni más desarrollo de misiles balísticos intercontinentales- ya sería una ganancia", declaró Lee a periodistas en Shanghái, tras varios días de reuniones con autoridades chinas.

"A largo plazo, no debemos desistir de la meta de una península coreana libre de armas nucleares", agregó.