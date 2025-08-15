Presidente surcoreano Lee pide reducir tensión con el Norte

En un discurso conmemorativo del 80° aniversario de la liberación de la península de Corea del dominio colonial japonés (1910-1945), Lee ofreció una nueva rama de olivo a Pyongyang, tras las duras críticas de la poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, Kim Yo-jong, quien rechazó una reciente propuesta de reconciliación de Seúl, calificándola de "utopía".

Sin embargo, Lee expuso su visión para la desnuclearización de la península de Corea en el Día de la Liberación: "Afirmamos nuestro respeto por el actual sistema norcoreano, afirmamos que no buscaremos la unificación mediante la anexión y afirmamos que no tenemos intención de participar en actos hostiles".

En la ceremonia, celebrada en el Centro Sejong de Artes Escénicas, Lee también señaló que, para evitar enfrentamientos accidentales entre las dos Coreas y fortalecer la confianza militar, Seúl tomará medidas proactivas y graduales para restablecer el pacto de reducción de la tensión militar de 2018.

Sin embargo, el presidente aclaró la validez de la desnuclearización de Corea del Norte: "Una península coreana pacífica debe estar libre de armas nucleares y basarse en la cooperación amistosa con los países vecinos", declaró Lee.

