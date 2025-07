Presidente Taiwán posterga visita a Guatemala por daños causados por tifón: embajada

CIUDAD DE GUATEMALA, 29 jul (Reuters) - La visita a Guatemala del presidente de Taiwán, Lai Ching-te, fue postergada hasta nuevo aviso a causa de los daños provocados por un tifón en el territorio asiático, dijo el martes a Reuters una funcionaria de la embajada taiwanesa en el país centroamericano. La llegada del mandatario estaba prevista para principios de agosto, aunque todavía no había una fecha definida, y formaba parte de un viaje que le iba a llevar también a Paraguay, pero la fuente agregó que Lai no iría esta vez a ningún otro punto de la región. “Sí estaba programada una vista de nuestro presidente a Guatemala, pero se tuvo que postergar", afirmó la funcionaria diplomática, que pidió anonimato. "Se tuvo que postergar por el tifón que provocó muchos desastres naturales. No hay nueva fecha para retomar la visita”. En respuesta a una solicitud de comentarios sobre la posible llegada de Lai a Paraguay, la legación diplomática de Taiwán en Asunción dijo: "Nuestro presidente de momento no tiene previsto realizar una visita al extranjero". Lluvias torrenciales azotaron el sur de Taiwán por segunda jornada seguida el martes, obligando a unas 3000 personas a evacuar y al cierre de negocios y escuelas, mientras las autoridades advertían de lluvias intensas de hasta 90 centímetros (35,4 pulgadas) en los próximos días. Las inundaciones provocadas por una depresión han sumergido calles y edificios en varias localidades del sur de Taiwán esta semana. Nueve personas han resultado heridas y 88 han sido rescatadas de edificios y vehículos inundados hasta el momento, según datos oficiales. (Reporte de Sofía Menchú en Ciudad de Guatemala; Reporte adicional de Daniel Desantis en Asunción; Escrito por Raúl Cortés Fernández)