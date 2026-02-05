Presidente taiwanés defiende cooperación con EEUU tras advertencia de China

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, afirmó este jueves que los vínculos con Estados Unidos "no van a cambiar" luego de que el presidente chino, Xi Jinping, advirtiera a Washington sobre la venta de armas a Taipéi.

Pekín considera a Taiwán parte de su territorio y no descarta usar la fuerza para retomar esa isla de régimen democrático y gobierno autónomo.

Estados Unidos aprobó en diciembre la venta de 11.000 millones de dólares en armas a Taipéi, a lo que China respondió con grandes maniobras militares con fuego real en las que simuló un bloqueo de Taiwán.

"Las relaciones Taiwán-Estados Unidos son sólidas y todos los programas de cooperación continuarán y no cambiarán", declaró Lai a periodistas tras visitar una planta de textiles en el centro de la isla.

Aseguró que los "compromisos (de Washington) permanecen intactos" y que "hay excelentes canales de comunicación" entre las dos partes, sin dar detalles.

Lai abordó el tema luego de que Xi pidiera el miércoles durante una llamada con el presidente estadounidense, Donald Trump, manejar "con cautela" la venta de armas a Taiwán.

"El tema de Taiwán es el asunto más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos (...). Estados Unidos debe manejar con cautela la venta de armas a Taiwán", afirmó Xi tras conversar con Trump, según la cadena estatal CCTV.

El magnate republicano comentó la llamada en una publicación en su red Truth Social, en la que afirmó: "La relación con China, y mi relación personal con el presidente Xi, es extremadamente buena, y los dos estamos conscientes de lo importante que es que se mantenga así".

Trump dijo que abordaron temas como el comercio internacional, Taiwán, la guerra de Rusia en Ucrania e Irán, así como una posible visita a China del presidente estadounidense.