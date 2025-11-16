Presidente ucraniano en Grecia para cerrar acuerdo sobre importación de gas

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, llegó el domingo a Atenas con el propósito de concretar un acuerdo para importar gas desde Grecia, con el fin de garantizar el suministro energético de su país durante el invierno, en un contexto marcado por la guerra con Rusia.

Zelenski fue recibido en el aeropuerto internacional de Atenas por el vice primer ministro griego Kostis Hadjidakis, según imágenes difundidas por la televisión pública griega ERT.

Esta visita marca el inicio de una gira europea que llevará al mandatario ucraniano también a Francia y España, donde tiene previsto abordar asuntos clave relacionados con la defensa y la cooperación energética.

En su primera visita a Grecia desde 2023, Zelenski se reunirá con el primer ministro Kyriakos Mitsotakis, entre otros altos funcionarios.

Antes de su llegada, Zelenski anunció que Ucrania importará gas desde Grecia.

Rusia lanzó el mes pasado su mayor campaña de bombardeos contra instalaciones de gas ucranianas desde el inicio de la invasión en 2022.

"Preparamos un acuerdo con Grecia para el suministro de gas a Ucrania", escribió Zelenski en redes sociales.

El mandatario agregó que Kiev también ha asegurado acuerdos de financiación para cubrir más de US$2.000 millones en pérdidas de producción causadas por los ataques rusos.

Los fondos provienen del gobierno ucraniano, bancos europeos con garantía de la Comisión Europea, bancos ucranianos y Noruega.

