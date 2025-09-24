Presidente Xi anuncia nuevos objetivos climáticos de China

PEKÍN, 25 sep (Reuters) - China pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en toda su economía entre un 7% y un 10% de aquí a 2035 en comparación con el máximo alcanzado, dijo el miércoles el presidente Xi Jinping al anunciar los objetivos climáticos actualizados del país ante la Asamblea General de la ONU.

Como parte de los objetivos a nivel nacional de China, para 2035 el consumo de energía no fósil del país representará más del 30% del consumo total, dijo Xi en un discurso por vídeo en una cumbre sobre el clima de la asamblea.

China se esforzará para que su capacidad total instalada de generación de energía eólica y solar alcance los 3600 millones de kilovatios, más de seis veces el nivel de 2020, destacó Xi. (Reporte de Yukun Zhang y Ryan Woo; Editado en español por Javier Leira)