Presidente Xi dice a Trump que "retorno" de Taiwán es clave para orden de posguerra: Xinhua.

PEKÍN, 24 nov (Reuters) -

El presidente chino, Xi Jinping, le dijo a su par estadounidense, Donald Trump, durante una conversación telefónica el lunes, que el "retorno de Taiwán a China" es una parte fundamental del orden internacional de la posguerra, informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

"China y Estados Unidos lucharon juntos contra el fascismo y el militarismo, y ahora deben trabajar juntos para salvaguardar los resultados de la Segunda Guerra Mundial", afirmó Xi, según Xinhua.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó que Trump y Xi habían hablado por teléfono, pero no dio más detalles.

China considera a Taiwán parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para tomar el control de la isla, aunque el Gobierno del territorio rechaza la reivindicación de Pekín y afirma que solo el pueblo taiwanés puede decidir su futuro.

Xi y Trump se reunieron en Corea del Sur el 30 de octubre, tras meses de tensiones comerciales provocadas por las políticas arancelarias del republicano.

Desde entonces, China ha reanudado las compras de soja estadounidense y ha detenido sus restricciones ampliadas a las exportaciones de tierras raras, mientras que Estados Unidos ha reducido los aranceles al gigante asiático en un 10%.

Xi afirmó que las relaciones entre China y Estados Unidos se han estabilizado y mejorado desde su reunión.

"Los hechos demuestran una vez más que la cooperación beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación perjudica a ambas", le dijo a Trump, instando a los dos países a mantener el impulso positivo y ampliar la cooperación.

Los dos líderes también hablaron sobre la guerra en Ucrania, y Xi reiteró que China apoya todos los esfuerzos que conduzcan a la paz, al tiempo que pidió a todas las partes que reduzcan sus diferencias.

