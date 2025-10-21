Presidente y consejeros independientes de Novo Nordisk dimitirán por disputa estratégica

COPENHAGUE, 21 oct (Reuters) - El presidente del fabricante de Wegovy, Novo Nordisk, y otros seis miembros independientes del consejo de administración renunciarán el mes que viene tras una disputa sobre estrategia con el accionista mayoritario de la farmacéutica, la Fundación Novo Nordisk.

La empresa comunicó el martes que Helge Lund y los demás consejeros independientes dimitirían en la junta extraordinaria de accionistas del 14 de noviembre.

La Fundación dijo que propondría a Lars Rebien Sørensen, antiguo presidente ejecutivo de Novo y actual presidente de la Fundación, como presidente temporal de la farmacéutica durante dos o tres años.

En mayo, Novo destituyó a su CEO, Lars Fruergaard Jørgensen, ante la preocupación de que la empresa estuviera perdiendo su ventaja como pionera en el competitivo mercado de los medicamentos contra la obesidad. Su sustituto ha puesto en marcha una campaña de reestructuración que incluye la eliminación de 9000 puestos de trabajo.

"Dada la rápida evolución del entorno en el que opera Novo Nordisk, creemos que lo mejor para la empresa y sus accionistas es llevar a cabo una renovación del consejo lo antes posible, en lugar de esperar hasta la junta general anual de marzo del año que viene", dijo Sørensen en un comunicado.

En otro comunicado, Lund dijo que "no había sido posible llegar a un entendimiento común" con la Fundación.

"El Consejo propuso una renovación centrada en la adición de nuevas competencias seleccionadas, manteniendo al mismo tiempo la continuidad, mientras que el Consejo de la Fundación quería una reconfiguración más amplia", dijo, sin dar más detalles.

Lund preside el consejo de Novo desde 2018. (Reporte de Jacob Gronholt-Pedersen y Stine Jacobsen. Editado en Español por Ricardo Figueroa)