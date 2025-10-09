Presidente y primer ministro israelíes se entrevistan con emisarios de EE.UU.

El presidente y el primer ministro israelíes abordaron el jueves por la noche en Jerusalén con Jared Kushner y Steve Witkoff, emisarios estadounidenses que participaron en las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás, el cese el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes, según sus oficinas.

"El presidente Herzog expresó su profunda gratitud al presidente (estadounidense Donald) Trump, a Kushner y a Witkoff por su papel central e histórico en la repatriación (próxima) de los rehenes y su ayuda para trazar una vía hacia una nueva era de cooperación en Oriente Medio", indicó la presidencia en un comunicado.

Los emisarios estadounidenses se reunieron después con Benjamin Netanyahu, según la oficina del primer ministro israelí.

Los medios israelíes informan que Kushner y Witkoff asistieron más tarde a la reunión del gobierno israelí que se lleva a cabo para aprobar el acuerdo sobre Gaza anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

