Presidentes de Colombia y de EE. UU. hablan telefónicamente en medio de tensión

BOGOTÁ, 7 ene (Reuters) - Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump, hablaron el miércoles telefónicamente en medio de la tensión diplomática entre los dos mandatarios, informaron dos fuentes del Gobierno del país sudamericano.

La tensión entre Bogotá y Washington se avivó el fin de semana después de la incursión militar estadounidense en Venezuela que culminó con el derrocamiento y captura del mandatario de la nación petrolera, Nicolás Maduro.

Una de las fuentes gubernamentales precisó que el diálogo entre los dos gobernantes fue "cordial" y "respetuoso".

La comunicación se produjo antes de que Petro asistiera a una manifestación convocada en defensa de la soberanía y la democracia. El mandatario estadounidense admitió el domingo la posibilidad de lanzar en Colombia una acción militar similar a la realizada en Venezuela, lo que provocó el rechazo del presidente de la nación sudamericana. (Luis Jaime Acosta)