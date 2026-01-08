Presidentes de Colombia y de EEUU alivian tensiones y acuerdan reunión durante llamada

Por Luis Jaime Acosta

BOGOTÁ/WASHINGTON, 7 ene (Reuters) - Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Colombia, Gustavo Petro, acordaron reunirse en Washington próximamente durante una llamada telefónica que sostuvieron el miércoles para discutir desacuerdos y que alivió las crecientes tensiones entre Washington y Bogotá.

La tensión se avivó el fin de semana después de la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela que culminó con el derrocamiento y captura del mandatario de la nación petrolera, Nicolás Maduro.

Fue la primera conversación entre los dos mandatarios desde que Trump asumió por segunda vez la Presidencia de Estados Unidos, en enero del año pasado.

"Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido", dijo Trump en su red Truth Social.

"Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D. C", precisó el mandatario estadounidense.

La comunicación se produjo antes de que Petro asistiera a una manifestación convocada en defensa de la soberanía y la democracia. Una fuente del Gobierno de Colombia dijo a Reuters que la comunicación fue "cordial" y "respetuosa".

"Hemos hablado por teléfono por primera vez desde que es presidente", dijo Petro ante una multitud en la histórica Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá. "Acepto la propuesta del presidente Trump de hablar".

Los dos mandatarios han mantenido unas tensas relaciones y Petro cuestiona el intervencionismo y la injerencia del presidente estadounidense, incluidos los ataques en Palestina y los bombardeos a lanchas que presuntamente transportan cocaína en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico.

La administración Trump ha realizado más de 30 ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas desde septiembre, en una campaña que ha causado la muerte de al menos 110 personas.

"ENGAÑARON A TRUMP": PETRO

El mandatario estadounidense admitió el domingo la posibilidad de lanzar en Colombia una acción militar similar a la realizada en Venezuela, lo que provocó el rechazo y la reacción del presidente de la nación sudamericana.

Trump ha acusado repetidamente a Petro, sin presentar pruebas, de permitir un flujo constante de cocaína hacia Estados Unidos, y el domingo se refirió a Petro como "un hombre enfermo". Petro aseguró en su discurso que el presidente de Estados Unidos fue engañado y acusó a líderes de la oposición política colombiana de entregar versiones falsas sobre él.

Estados Unidos descertificó en septiembre la lucha contra el narcotráfico de Colombia y posteriormente canceló la visa de Petro luego que se unió a una manifestación a favor de Palestina en Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes de Trump.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, incluyó en octubre a Petro, a su esposa, a su hijo mayor y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en una lista de personas relacionadas con actividades o dineros provenientes del narcotráfico, lavado de activos o terrorismo, de acuerdo con las leyes estadounidenses.

Estados Unidos presiona a Colombia para obtener mejores resultados en la lucha contra el narcotráfico ante un considerable aumento en los últimos años de los cultivos de hoja de coca, la materia prima de la cocaína.

Petro sostiene que en su Gobierno se han logrado decomisos sin precedentes de cocaína y que impulsa con los campesinos un programa de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca en lugar de erradicación forzosa.

En la producción y el tráfico de cocaína en Colombia están implicados, según fuentes de seguridad, las guerrillas izquierdistas, bandas criminales conformadas por antiguos paramilitares de derecha y otras organizaciones que sostienen nexos con cárteles internacionales, como los mexicanos.

El narcotráfico es considerado el principal combustible que alimenta el conflicto interno de seis décadas de Colombia que ha dejado más de 450.000 muertos. (Reporte de Luis Jaime Acosta, Ryan Patrick Jones en Toronto e Iñigo Alexander en Ciudad de México.)