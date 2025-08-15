Presidentes de México y Guatemala hablan sobre seguridad y cooperación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aborda este viernes con su par de Guatemala, Bernardo Arévalo, temas de seguridad fronteriza, cooperación e interconexión ferroviaria y eléctrica, en un encuentro en una isla del norte del país centroamericano.

Esta primera cita entre ambos mandatarios tiene lugar después de una incursión de policías mexicanos en territorio guatemalteco en persecución de supuestos narcos en junio, que provocó una protesta de Guatemala y un pedido de disculpa de México.

En el encuentro se hablará "sobre todo de cooperación para el desarrollo, que es lo que nos interesa a ambos países", dijo este viernes Sheinbaum, quien llegó a Guatemala en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana hacia las 09:50 locales (15:50 GMT).

La reunión se desarrolla en la isla de Flores, en el lago Petén Itzá de la región guatemalteca de Petén, fronteriza con México y Belice.

Sheinbaum adelantó que también abordaría con Arévalo el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que busca complementarse con el Canal de Panamá.

Arévalo, por su parte, indicó que conversaría con su par mexicana sobre "temas de enorme importancia para Guatemala como energía, migración, seguridad, infraestructura, ambiente y agricultura"."México es un aliado sólido en todas estas temáticas", comentó.

El canciller guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, remarcó que "el tema de seguridad, es el tema de seguridad fronteriza".

Martínez destacó que tras la incursión de los policías mexicanos, que terminó con cuatro presuntos criminales muertos, hubo una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Gobernación (Interior) de ambos países.

En julio de 2024, casi 600 mexicanos huyeron hacia Guatemala a causa de la violencia del crimen organizado, pero volvieron a su país unos meses después.

Sheinbaum y Arévalo darán una conferencia de prensa al término de su encuentro y luego se trasladarán al sitio arqueológico Calakmul, en Campeche, sureste de México, donde se reunirán con el primer ministro de Belice, John Briceño.

Los tres mandatarios abordarán "un proyecto ambiental" conjunto y la construcción del llamado Tren Maya, que busca unir México, Guatemala y Belice, según el canciller guatemalteco.