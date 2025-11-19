Presidentes del CGPJ y de la Abogacía ponen en valor su colaboración para mejorar el servicio público de justicia

MADRID, 19 de noviembre de 2025 (Europa Press)

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha abordado este miércoles con el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, la importancia de la colaboración entre ambas instituciones para mejorar el servicio público de justicia, ha informado la Abogacía en un comunicado.

Durante su visita al Consejo General, ambos presidentes han repasado la colaboración entre ambas instituciones, que durante todo el año han mantenido distintas reuniones para, entre otras cuestiones, abordar los cambios que se están produciendo en la Administración de Justicia y en el ejercicio de la abogacía, tras la entrada en vigor de la Ley 1/2025, y se han comprometido a reforzarla para seguir monitoreando la implementación de esta norma.

Además, han renovado su apuesta compartida por la formación especializada dirigida al conjunto de profesionales jurídicos, como la que se puso en marcha en el primer semestre de año con dos ciclos formativos coorganizados por CGPJ y Abogacía sobre la reforma organizativa introducida por la Ley 1/2025, que fueron seguidos por más de 19.000 profesionales de la abogacía y un número destacado de magistrados.

González ha agradecido a Perelló, quien ha firmado en el libro de honor de la Abogacía Española, que el CGPJ tuviera en cuenta las peticiones de la Abogacía para suspender plazos procesales en circunstancias excepcionales como la DANA de Valencia o el apagón eléctrico.